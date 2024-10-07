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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك: سعداء بوجودنا مع المصري في مجموعة واحدة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 علق عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.

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قرعة الكونفدرالية.. صدام ناري بين الزمالك والمصري البورسعيدي

 وأوقعت القرعة الزمالك بجانب المصري البورسعيدي ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة.

 وقال عمرو أبو العز في تصريحات لقناة بين سبورتس: “هذه النسخة قوية للغاية، والفرق المغمورة لم يعد يمكن التكهن بما ستقدمه لكن أعتقد ان الزمالك سيتأهل للدور المقبل”.

 وأضاف: “التواجد مع المصري البروسعيدي في مجموعة واحدة يمنحنا راحة أكبر خصوصًا فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج لأننا سنلعب 4 مباريات داخل مصر”.

 وأكمل: “الزمالك نادٍ كبير وتحقيق لقب السوبر الأفريقي منحنا دفعة إيجابية كبيرة، وهدفنا تحقيق المزيد من البطولات بداية من السوبر المصري”.

قرعة الكونفدرالية: 

المجموعة الأولى:  سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري -  برافوس الأنجولي 

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - الملعب المالي - ستيلين بوش الجنوب أفريقي - سي دي لواندا الأنجولي.

المجموعة الثالثة: إتحاد العاصمة الجزائري - أسيك ميموزا الإيفواري - جاراف السنغالي - جرابا يونايتد البتسواني.

المجموعة الرابعة:  الزمالك - المصري البورسعيدي - إنيمبا النيجيري - بلاك بول الموزمبيقي.

 

طريق الزمالك والمصري في الكونفدرالية:

 فاز الزمالك خارج ملعبه على البوليس الكيني بنتيجة 1-0، ثم فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1

 وحسم المصري البورسعيدي تفوقه على الهلال الليبي بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 3-2.

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