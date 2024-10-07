الزمالك: سعداء بوجودنا مع المصري في مجموعة واحدة

علق عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.

وأوقعت القرعة الزمالك بجانب المصري البورسعيدي ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة.

وقال عمرو أبو العز في تصريحات لقناة بين سبورتس: “هذه النسخة قوية للغاية، والفرق المغمورة لم يعد يمكن التكهن بما ستقدمه لكن أعتقد ان الزمالك سيتأهل للدور المقبل”.

وأضاف: “التواجد مع المصري البروسعيدي في مجموعة واحدة يمنحنا راحة أكبر خصوصًا فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج لأننا سنلعب 4 مباريات داخل مصر”.

وأكمل: “الزمالك نادٍ كبير وتحقيق لقب السوبر الأفريقي منحنا دفعة إيجابية كبيرة، وهدفنا تحقيق المزيد من البطولات بداية من السوبر المصري”.

قرعة الكونفدرالية:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس الأنجولي

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - الملعب المالي - ستيلين بوش الجنوب أفريقي - سي دي لواندا الأنجولي.

المجموعة الثالثة: إتحاد العاصمة الجزائري - أسيك ميموزا الإيفواري - جاراف السنغالي - جرابا يونايتد البتسواني.

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري البورسعيدي - إنيمبا النيجيري - بلاك بول الموزمبيقي.

طريق الزمالك والمصري في الكونفدرالية:

فاز الزمالك خارج ملعبه على البوليس الكيني بنتيجة 1-0، ثم فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1

وحسم المصري البورسعيدي تفوقه على الهلال الليبي بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 3-2.