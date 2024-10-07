الزمالك: سعداء بوجودنا مع المصري في مجموعة واحدة
علق عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.
وأوقعت القرعة الزمالك بجانب المصري البورسعيدي ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة.
وقال عمرو أبو العز في تصريحات لقناة بين سبورتس: “هذه النسخة قوية للغاية، والفرق المغمورة لم يعد يمكن التكهن بما ستقدمه لكن أعتقد ان الزمالك سيتأهل للدور المقبل”.
وأضاف: “التواجد مع المصري البروسعيدي في مجموعة واحدة يمنحنا راحة أكبر خصوصًا فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج لأننا سنلعب 4 مباريات داخل مصر”.
وأكمل: “الزمالك نادٍ كبير وتحقيق لقب السوبر الأفريقي منحنا دفعة إيجابية كبيرة، وهدفنا تحقيق المزيد من البطولات بداية من السوبر المصري”.
قرعة الكونفدرالية:
المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس الأنجولي
المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - الملعب المالي - ستيلين بوش الجنوب أفريقي - سي دي لواندا الأنجولي.
المجموعة الثالثة: إتحاد العاصمة الجزائري - أسيك ميموزا الإيفواري - جاراف السنغالي - جرابا يونايتد البتسواني.
المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري البورسعيدي - إنيمبا النيجيري - بلاك بول الموزمبيقي.
طريق الزمالك والمصري في الكونفدرالية:
فاز الزمالك خارج ملعبه على البوليس الكيني بنتيجة 1-0، ثم فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1
وحسم المصري البورسعيدي تفوقه على الهلال الليبي بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 3-2.