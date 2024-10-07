ترتيب ومواعيد مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الزمالك ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجانب المصري البورسعيدي.

وتضم مجموعة الزمالك كلًا من: المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب ومواعيد مباريات الزمالك:

يستهل الزمالك مسشواره في البطولة بمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي على ملعب ستاد القاهرة يوم 28 نوفمبر المقبل.

ويلعب الزمالك الجولة الثانية خارج ملعبه أمام إنييمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر المقبل قبل أن يواجه المصري البورسعيدي في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة.

ويخوض الزمالك مباراة الجولة الخامسة خارج ميدانه أمام بلاك بولز الموزمبيقي، قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بملعب ستاد القاهرة الدولي امام إنييمبا النيجيري.

أول تعليق من الزمالك على قرعة الكونفدرالية:

قال عمرو أبو العز تعليقًا على نتيجة القرعة، في تصريحات لقناة بين سبورتس: “هذه النسخة قوية للغاية، والفرق المغمورة لم يعد يمكن التكهن بما ستقدمه، لكن أعتقد أن الزمالك سيتأهل للدور المقبل”.

وأضاف: “التواجد مع المصري البروسعيدي في مجموعة واحدة يمنحنا راحة أكبر، خصوصًا فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج لأننا سنلعب 4 مباريات داخل مصر”.

وأكمل: “الزمالك نادٍ كبير، وتحقيق لقب السوبر الأفريقي منحنا دفعة إيجابية كبيرة، وهدفنا تحقيق المزيد من البطولات بداية من السوبر المصري”.

قرعة الكونفدرالية:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس الأنجولي

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - الملعب المالي - ستيلين بوش الجنوب أفريقي - سي دي لواندا الأنجولي.

المجموعة الثالثة: إتحاد العاصمة الجزائري - أسيك ميموزا الإيفواري - جاراف السنغالي - جرابا يونايتد البتسواني.

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري البورسعيدي - إنيمبا النيجيري - بلاك بول الموزمبيقي.

طريق الزمالك والمصري في الكونفدرالية:

فاز الزمالك خارج ملعبه على البوليس الكيني بنتيجة 1-0، ثم فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1

وحسم المصري البورسعيدي تفوقه على الهلال الليبي بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقين الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 3-2.