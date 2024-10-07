الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يحقق في فشل منظومات الدفاع اعتراض صواريخ حزب الله

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

كشف الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في فشل منظومات الدفاع الخاصة به، في اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة حيفا شمالي إسرائيل، ليل الأحد.

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وبحسب"سكاي نيوز عربية"، قال، "جرت محاولات اعتراض"، ورغم ذلك "تم تحديد عدة إصابات صاروخية في المنطقة".

وأوضح الجيش أن "الحادث قيد التحقيق".

وأظهرت لقطات من حيفا تضرر شوارع في المدينة الساحلية الشمالية، بسبب إصابة صاروخية مباشرة. 

واستهدف حزب الله اللبناني مدينة حيفا شمالي إسرائيل بهجمات صاروخية، ليل الأحد.

وكان الحزب أعلن عن إطلاق هجوم بصواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردا على الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم على حيفا، ثالث أكبر مدن إسرائيل.

وكشفت صور تضرر مناطق من مدينة حيفا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم.

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