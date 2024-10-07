الإثنين 07 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صحة لبنان: 12 شهيدًا جراء الغارات الإسرائيلية

شهداء
شهداء

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 12 مواطناً بينهم عدد من الأطفال وجرح اكثر من عشرين جراء غارتين للاحتلال استهدفتا بلدتي كيفون والقماطية في جبل لبنان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسسطينية"وفا".

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كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتواصل العدوان الاسرائيلي على عدة مناطق لبنانية متفرقة، حيث استهدفت الغارات بلدات ميس الجبل، الصوانة، البرج الشمالي، جبشيت، برعشيت، كفر جوز، تبنين، محيبيب، حبوش، خربة سلم، شقرا ، قيريخا، بنت جبيل، يارين، الخيام، عيناتا، الغسانية، زبقين، جناتا، كفر كلا والناقورة جنوب لبنان.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة، مدينة طولكرم، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا". 
وأفادت"وفا"، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا منطقة دوار العليمي "المحاكم"، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس.
واضافت أن آليات الاحتلال تحاصر في هذه الاثناء مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، قرية حوسان غرب بيت لحم.
وذكر، مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في حارة الزعول وسط القرية، واطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون ان يبلغ عن اصابات.

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