اعلام عبري: القوات الإسرائيلية تواجه القذائف المضادة للدروع جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن القوات البرية تتعرض لكمائن في جنوب لبنان وتواجه القذائف المضادة للدروع.



وبحسب"روسيا اليوم"، أفاد الجيش يدرك استغلال حزب الله للأنقاض ويقيم هناك مواقع لفرق مكافحة الدبابات، ويدرك في كثير من الأحيان التنظيم المبكر، وإعداد المنطقة مسبقا واستخدامها للمأوى والتحضير لدخول القوات.

وأضافت، "كان هذا هو الحال، على سبيل المثال، في الحادث الخطير الذي سقط فيه مقاتلو إيغوز الأسبوع الماضي".

وأعلن حزب الله يوم الخميس الماضي أنه تصدى لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة وفي مارون الراس، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 جنود بينهم ضباط وإصابة 7 بجروح خطيرة إثر كمائن نصبها "حزب الله" للقوات الإسرائيلية عند أكثر من بلدة حدودية

وتحدثت تقارير إسرائيلية بأن مساحة الحرائق المندلعة خلال العام الفائت بسبب الحرب بلغت 340 ألف دونم، وهي مساحة غير مسبوقة.

ولفتت "القناة 13 الإسرائيلية" إلى أن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يبحث في واشنطن الأربعاء التصعيد مع إيران، والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة".

وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت منذ أكثر من أسبوع، فيما جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المطالبة بتطبيق القرار 1701 كاملا لإنهاء الحرب، وبإلزام إسرائيل على وقف "عدوانها على لبنان وخروقاتها المتكررة"