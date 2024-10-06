الداخلية تضبط قائد سيارة تسبب في وفاة شخص قام باصطدامه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب فى وفاته بالقاهرة.



تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بقيام قائد سيارة نقل بالإصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق بدائرة القسم وكذا الإصطدام بـعامل "توفى متأثراً بإصابته " وفر هارباً تاركاً السيارة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد السيارة (سائق- مقيم بمحافظة الفيوم) ..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه من الأهالي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.