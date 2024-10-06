الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تضبط قائد سيارة تسبب في وفاة شخص قام باصطدامه

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب فى وفاته بالقاهرة.

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تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بقيام قائد سيارة نقل بالإصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق بدائرة القسم وكذا الإصطدام بـعامل "توفى متأثراً بإصابته " وفر هارباً تاركاً السيارة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد السيارة (سائق- مقيم بمحافظة الفيوم) ..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه من الأهالي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الجريدة الورقية