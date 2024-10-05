مساعد وزير الداخلية الأسبق: ثورة كبيرة في قطاع الأحوال المدنية.. إصدار الوثائق بشكل فوري

أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن شهادات الوفاة ووثائق الزواج ووثائق الوفاة وشهادات الوفاة هم أهم أربع مستندات كل المواطنين يحتاجون لهم في كل وقت، وايضًا القيد العائلي مهم للمواطنين، مشددًا على أن القيد العائلي كل إنسان يحتاج له في كل الوظائف وعند التقدم للكيات العسكرية والوظائف الهامة وعند الاعفاء من التجنيد.

وأوضح "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة الداخلية صنعت ثورة كبيرة في الحقبة الأخيرة وخاصة بعد 2011 وإلى الآن، مشددًا على أن هذا السبب والتطور في قطاع الأحوال المدنية عمل تطور كبير وهائل في كل المجالات الخاصة بالاصدارات، مؤكدًا أن الخطة المستقبلية لقطاع الأحوال المدنية تتمثل في أي كل الخدمات ستقدم عن طريق “atm” وهو تطور كبير جدًا في هذا المجال.

وشدد على أن هذه الخدمات ستتمثل في وجوده كل الأماكن والمحافظات والاتجاهات، متابعًا: "بدليل لو روحت أي مكنة من اللي موجودة في القاهرة والإسكندرية تقدر تتعامل معها بالبصمة وإدخال الرقم القومي واسم المستند والقيمة المالية بعد مباشرة تطلع الوثيقة اللي انت عايزة".