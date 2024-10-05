عاجل
أنباء حول انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن الاحتلال يشن عدة غارات على منطقة برج البراجنة في لبنان
الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

مساعد وزير الداخلية الأسبق: ثورة كبيرة في قطاع الأحوال المدنية.. إصدار الوثائق بشكل فوري

اللواء رأفت الشرقاوي،
اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق

أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن شهادات الوفاة ووثائق الزواج ووثائق الوفاة وشهادات الوفاة هم أهم أربع مستندات كل المواطنين يحتاجون لهم في كل وقت، وايضًا القيد العائلي مهم للمواطنين، مشددًا على أن القيد العائلي كل إنسان يحتاج له في كل الوظائف وعند التقدم للكيات العسكرية والوظائف الهامة وعند الاعفاء من التجنيد.

 

وأوضح "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة الداخلية صنعت ثورة كبيرة في الحقبة الأخيرة وخاصة بعد 2011 وإلى الآن، مشددًا على أن هذا السبب والتطور في قطاع الأحوال المدنية عمل تطور كبير وهائل في كل المجالات الخاصة بالاصدارات، مؤكدًا أن الخطة المستقبلية لقطاع الأحوال المدنية تتمثل في أي كل الخدمات ستقدم عن طريق “atm” وهو تطور كبير جدًا في هذا المجال.

 

وشدد على أن هذه الخدمات ستتمثل في وجوده كل الأماكن والمحافظات والاتجاهات، متابعًا: "بدليل لو روحت أي مكنة من اللي موجودة في القاهرة والإسكندرية تقدر تتعامل معها بالبصمة وإدخال الرقم القومي واسم المستند والقيمة المالية بعد مباشرة تطلع الوثيقة اللي انت عايزة".

 

مواد متعلقة

نجوي فؤاد: الفن ملهوش أمان.. ونفسي اتحجب زي الفنانة شادية واعتزل

المصل واللقاح: فصل الخريف شهير بالعدوات التنافسية وهو اسوأ من الشتاء

وائل جسار: أنا في لبنان وبعيش حالة رعب وخوف.. وبشكر مصر

مفكر سياسي: العالم يعيش حالة حرب والاحتلال يمارس العنف ضد أي طرف

رئيس وزراء لبنان الأسبق: تل أبيب تحاول الانتقام من حزب الله

أمل الحناوي: العالم يحبس أنفاسه ترقبًا من اندلاع حرب إقليمية

عضو مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تستدرج المنطقة إلى شريعة الغابة والعنف

سفير مصر ببيروت: وصول طائرات محملة بالمساعدات للبنان خلال الأيام المقبلة
الجريدة الورقية