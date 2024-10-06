الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

الداخلية الفلسطينية: لا صحة لادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة جنوب غزة

عدوان الااحتلال الإسرائيلي
عدوان الااحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أعلنت الداخلية الفلسطينية، عن أنه لا صحة لادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في جنوب غزة وتؤكد أن جميع محافظات القطاع تتعرض للاستهداف، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

 

وطالبت الداخلية الفلسطينية، المواطنين بعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بإخلاء منازلهم والانتقال إلى منطقة جنوب قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق، استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة،  وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا بينهم أطفال وإصابة العشرات بجروح، إضافة لعدد من المفقودين بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي أبو عطايا وأبو شميس في مخيم النصيرات.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. 

مواد متعلقة

السيسي يوجه تحية احترام لروح الشهيد محمد أنور السادات: بطل استرداد الكرامة والأرض

السيسي: القوات المسلحة لم ولن تتخلف عن التصدي لتحمل المسئولية مهما ثقلت

السيسي: شهر أكتوبر يأتي حاملًا معه نسائم الانتصار والمجد

السيسي: الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر يأتي بظرف بالغ الدقة في تاريخ منطقتنا

السيسي: روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال.. تظهر جلية عند الشدائد

مساعد وزير الداخلية الأسبق: ثورة كبيرة في قطاع الأحوال المدنية.. إصدار الوثائق بشكل فوري

لواء أركان حرب: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي نجاح بأي تجاه

نجوي فؤاد: الفن ملهوش أمان.. ونفسي اتحجب زي الفنانة شادية واعتزل
الجريدة الورقية