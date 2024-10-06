الداخلية الفلسطينية: لا صحة لادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة جنوب غزة

أعلنت الداخلية الفلسطينية، عن أنه لا صحة لادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في جنوب غزة وتؤكد أن جميع محافظات القطاع تتعرض للاستهداف، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وطالبت الداخلية الفلسطينية، المواطنين بعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بإخلاء منازلهم والانتقال إلى منطقة جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا بينهم أطفال وإصابة العشرات بجروح، إضافة لعدد من المفقودين بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي أبو عطايا وأبو شميس في مخيم النصيرات.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.