الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على دجال الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج عن أعمال الدجل والسحر بالأقصر.

 

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رصدت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج عن أعمال الدجل والسحر، وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة الأقصر وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل).

 وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ، والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال الفيديو المشار إليه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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