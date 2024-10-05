الداخلية تكشف ملابسات واقعة مقتل طالب بمشاجرة السلام في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل طالب بمشاجرة السلام في القاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المستشفيات بإستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى ، وتوفى فور وصوله إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.



وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع شهود الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بذات المنطقة) قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (طالب- مقيم دائرة القسم) إثر خلافات مالية فيما بينهما تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.