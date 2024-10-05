السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

"الخدمات البيطرية" تنتظر رياح التغيير

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد توليه حقيبة الزراعة في يوليو الماضي على إعادة هيكلة وزارة الزراعة و ضخ دماء جديدة بقطاعاتها ، و بالرغم من إصداره عدة قرارات بتغييرات في بعض القطاعات في الوزارة الا ان هناك بعض المسؤلين مستمرين في عملهم رغم وصولهم لسن التقاعد .
و هو ما تسبب فى حالة من التخبط خاصة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية و ذلك بعد ان طالب بعض العاملين بالهيئة بضرورة إجراء تغييرات خاصة بإدارة الشئون المالية و الإدارية.
و طبقا لمنشور حصلت عليه الوفد فقد تقرر في شهر يناير الماضي الاستعانة ببعض القيادات المحالين على المعاش و مد مدة خدمتهم حتى نهاية العام المالى الماضي و الذى انتهي في نهاية شهر يونيو .
و رغم مرور ما يقرب من أربعة أشهر إلا أنهم مستمرين في عملهم ، و أكد عدد العاملين خاصة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان عدم صرف بعض الحوافز و التعنت في نقلهم على الموازنة العامة رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ .
وطالبوا وزير الزراعة بضرورة التدخل لإجراء تغييرات فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية و ضخ دماء جديدة.

منشور حصلت عليه الوفد 
الجريدة الورقية