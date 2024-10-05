"الخدمات البيطرية" تنتظر رياح التغيير

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد توليه حقيبة الزراعة في يوليو الماضي على إعادة هيكلة وزارة الزراعة و ضخ دماء جديدة بقطاعاتها ، و بالرغم من إصداره عدة قرارات بتغييرات في بعض القطاعات في الوزارة الا ان هناك بعض المسؤلين مستمرين في عملهم رغم وصولهم لسن التقاعد .

و هو ما تسبب فى حالة من التخبط خاصة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية و ذلك بعد ان طالب بعض العاملين بالهيئة بضرورة إجراء تغييرات خاصة بإدارة الشئون المالية و الإدارية.

و طبقا لمنشور حصلت عليه الوفد فقد تقرر في شهر يناير الماضي الاستعانة ببعض القيادات المحالين على المعاش و مد مدة خدمتهم حتى نهاية العام المالى الماضي و الذى انتهي في نهاية شهر يونيو .

و رغم مرور ما يقرب من أربعة أشهر إلا أنهم مستمرين في عملهم ، و أكد عدد العاملين خاصة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان عدم صرف بعض الحوافز و التعنت في نقلهم على الموازنة العامة رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ .

وطالبوا وزير الزراعة بضرورة التدخل لإجراء تغييرات فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية و ضخ دماء جديدة.

منشور حصلت عليه الوفد