بالإنفوجراف.. ننشر حصاد وزارة العمل في أسبوع

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، ولأول مرة منذ 20 عاما إنتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية ،مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025، وذلك ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة المنظمة المنعقد بالقاهرة،بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب.

كما شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطري ،/علي بن صميخ المري ،وزير عمل دولة قطر،التنسيق في مجموعة من أشكال التعاون ،و القرارات، الهامة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر ،وتأكيد الوزير القطري على وجود بعض القطاعات في بلاده، التي تشهد تطوير كبير،في حاجة إلى عمالة مصرية،كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام..

وخلال الأسبوع قام وزير العمل، بزيارة مفاجئة إلى مديرية عمل محافظة الإسماعيلية لتفقد سير العمل داخل "المديرية"، ومركزي التدريب المهني الثابت والمتنقل،والتعرف بشكل ميداني على كافة الخدمات المُقدمة للمواطن .. وقبل زيارته إلى "المديرية" ،إلتقى جبران مع محافظ الإسماعيلية السيد اللواء أكرم محمد جلال ،حيث تناقشا في بعض الملفات المُشتركة ،والخاصة بمنظومة التدريب المهني ،وتوفير فرص العمل للشباب،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،وحماية ورعاية ودعم العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل"، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ،الوزير جبران، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين ، وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " علي أرض المحافظات فيما يخص توفير فرص العمل للشباب والمرأة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وكذلك تقديم كل أشكال الحماية لعمال التراحيل ..واستقبل الوزير بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الإهتمام المُشترك ،حيث إستعرض الوفد أمام الوزير مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية في مصر" ..

وكان من أبرز الأنشطة ،استقبال الوزير ،رئيس إتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي ، وذلك لبحث مجموعة من الملفات ذات الإهتمام المُشترك بين "الوزارة" و"الإتحاد" ،حيث أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون ،والتنسيق في بعض قضايا العمل من بينها مشروع قانون العمل ،بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على "الإستثمار"،وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب،تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور .. كما أعلن وزير العمل هذا الأسبوع عن بدء الإختبارات،بشأن الاستفادة من "برنامج تدريب وتوظيف" ،والخاص بذوي الهمم ،وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ..وقال الوزير إن هذا "البرنامج" يأتي في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وفي إطار دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ..و أطلقت وزارة العمل،مبادرة "سلامتك تهمنا"،وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة ،لتوعية وتدريب مجموعة من العاملين بالمنشأت التابعة لجهاز "المدينة"،بأهمية السلامة والصحة المهنية ،حيث جرى تنظيم دورات ،وندوات توعوية لمدة ثلاثة أيام متتالية بهذا الشأن .. وأعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية عمل محافظة جنوب سيناء فعاليات ملتقى توظيف للشباب من الجنسين راغبي العمل، وذوي الهمم بالمنشآت السياحية من جميع المؤهلات ، وذلك بمقر ديوان عام المديرية ، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، الملتقى وفَر 282 فرصة عمل للشباب الراغب في العمل ،ومن ذوي الهمم ،على كافة التخصصات الفندقية، للعمل بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ ،والمنشآت الخدمية بمدينة طور سيناء ..ووجه وزير العمل ،الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة،ومديرية العمل بالقاهرة ،بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اثنين من العمال ضحايا حادث، داخل مول تحت الانشاء، بالتجمع الخامس ..و أعلنت وزارة العمل ، عن تنظيم فعاليات ندوة توعوية عن "الإسعافات الأولية" ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ، نظمتها الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة ،والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ، بمشاركة عدد 37 من أعضاء فريق الاسعافات الأولية بالوزارة ، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية ..

وفي إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،أصدرت وزارة العمل ، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص .. وأعلن السيد الوزير / محمد جبران عن أن غداً الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 ،إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ،وذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024...وتستمر مديريات العمل في كافة المحافظات في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " من خلال أنشطة خاصة بالتوظيف والتدريب المهني ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،وغيرها ..إلى "الانفوجراف".