الزراعة: رئيس مكافحة الآفات يشارك في ورشة حول"المبيدات والصادرات الزراعية" بجامعة المنصورة

بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لقيادات الوزارة بتكثيف التواجد على أرض الواقع للمتابعة المستمرة.

شارك د احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في ورشة العمل التي اقامتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنصورة تحت عنوان "المبيدات والصادرات الزراعية" .

ومن خلال كلمته أكد ان وزارة الزراعة تسعى بكل جهد الى توفير الامن الغذائي للمواطنين في ظل استراتيجية الدولة والتهديدات التي يواجهها العالم وان تصدير الحاصلات الزراعية هي من الفوائض الانتاجية والتي توفر عملة يمكن من خلالها سد الفجوة الغذائية باستيراد بعض الحاصلات الاستراتيجية الأخرى وأضاف ان جودة وأمان المنتج الزراعي هدف قومي بعض النظر عن العمليات التصديرية وانما هي معايير تصديرية.

وقال "رزق" ان الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تدير منظومة المكافحة بأسس علمية وتطبيقية تتسم بالمرونة لمجابهة أي تغيرات تؤثر على تواجد الآفات وطرق مكافحتها مع ترشيد استخدام المبيدات واستخدامها عند الضرورة هدف هام جدا في استراتيجية مكافحة الآفات مشيرا الى ان هناك جهات معنية تعمل في تكامل بهدف الاستخدام الامن والفعال للمبيدات وهناك افاق مستقبلية لتوسيع استخدام عناصر المكافحة الحيوية.

وعلى الرغم من تقدم وسائل التواصل الاجتماعي الا ان التواصل المباشر مع المزارعين مازال أكثر الطرق فاعليةً وتأثيراً وانه يتم اعداد خطط توعوية قائمة على تحليل المواسم السابقة والعوامل المناخية.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان الادارة هنا للاستماع الى اي افكار او اعمال من شأنها الإضافة الى منظومة المكافحة خصوصاً فيما يخص العمليات التصديرية واكد على دور الطلبة في تفهم مغذى التصدير وانه لا مساس بالاحتياجات الاساسية للمصريين وهي فوائض ذات قيمة ويجب ان يعي المجتمع ذلك في ظل استراتيجية الدولة وحرصها على الامن الغذائي.

عقب ذلك توجه رزق الى المركز الإقليمي لمكافحة القوارض (شرق الدلتا) بالمنصورة حيث يخدم هذا المركز تسع محافظات (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – القليوبية - دمياط)، ويتم من خلاله متابعة ومراقبة اعمال مكافحة القوارض في هذه المحافظات، وتأتي هذه الزيارة المفاجئة مع بداية الحملة القومية لمكافحة القوارض على مستوى الجمهورية "حملة ما بعد حصاد المحاصيل الصيفية" وذلك للاطمئنان على سير عمل الحملة وحل اي مشكلات خاصة بها في هذه المحافظات. كما طالب القائمين بالمركز على بذل مزيد من الجهد والعمل.

كما تفقد سيادته بعض حقول الأرز والذرة الشامية بمركز المنصورة وتحدث مع المزارعين عن زراعاتهم والاطمئنان على سلامة المحاصيل من تواجد الآفات.

وتأتي هذه الزيارة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.