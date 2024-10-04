وزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 2 أكتوبر الجاري، حيث بلغت 6 مليون و757 ألفا و169 طن بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليار و952 مليونا و943 ألفا و865 بزيادة قدرها 932 مليونا و700 ألفا و409 دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من د. محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصري، حيث أشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

وأشار التقرير إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرا جودتها العالية وأضاف ان مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالى 160 سوقا عالميا منها اكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والافريقية.