رئيس الإدارة المركزية للمديريات يشهد طابور الصباح بمدرسة الأمين الإبتدائية بالبحيرة

شهد خالد عبدالحكم _ رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية بوزارة التعليم ، ويوسف الديب_وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ،صباح اليوم الأحد ،طابور الصباح وتحية العلم وذلك بمدرسة الأمين الابتدائية مع التلاميذ ، بحضور كل من محمد بدر _ وكيل المديرية، والدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام بالمديرية، و حمدى شيحة _ مدير عام ادارة وادى النطرون

حيث تابعوا البرنامج الاذاعى، وألقى وكيل الوزارة كلمة قدم خلالها تحية شكر وتقدير لإدارة المدرسة على ما ظهرت به من تجهيز وحسن إستقبال الطلاب، وعلى أداء المدرسة المميز وإستعدادها التام لإستقبال العام الدراسي الجديد، و قدم التهنئة إلي الطلبة والمعلمين بالعام الدراسى الجديد، وحثهم على بذل الجهد والمثابرة .

كما اشاد خالد عبدالحكم بنظافة المدرسة والتزام الطلاب بالزى المدرسى الموحد وكثافة الحضور

وقاما بمتابعة انتظام وإنضباط اليوم الدراسى والإطمئنان على ممارسة الأنشطة فى ظل اهتمام القيادة السياسية باكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المجالات والعمل على صقل مهارتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم

ووجه وكيل الوزارة مديرى المدارس بمطالبة الموجهين المتابعين بدخول الفصول الدراسية، ومتابعة أعضاء هيئة التدريس، وقياس مستوى الطلاب، ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر.

كما شدد على مديرى ووكلاء المدارس بالإشراف اليومى، والتأكد من مغادرة جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسى وتنفيذ ماجاء بالكتاب الدورى الخاص بتفعيل التسجيل للغياب لجميع المراحل التعليمية ومتابعة الحضور الطلابى بالمدارس الإعدادية، وجعل المدرسة جاذبة بإستخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لجذب طلابها وعودتهم للمدرسة ، للإستفادة من الحياه المدرسية فى الإنضباط والإلتزام وتنمية المواهب والقدرات وترسيخ قيم الولاء والانتماء.

وقام رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، ويوسف الديب بمتابعة الفصول الدراسية والمعامل والقاعات والمكتبه وحجرات الأنشطة ، وإنضباط اليوم الدراسى .

وتم التشديد على تنفيذ جميع إجراءات الأمن والسلامة لحماية ابنائنا الطلاب ومتابعة الطلاب المتفوقين فى الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ومتابعة البرامج العلاجية للطلاب المتاخرين دراسياً