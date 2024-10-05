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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وزارة الرياضة ترد على مزاعم تقديم دعم مالي لنادي الزمالك

أشرف صبحي
أشرف صبحي

استجابة لمطالب الإعلامي عبد الناصر زيدان في برنامج "ملعب الشمس"، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا حاسمًا نفت فيه بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول تقديم دعم مالي لنادي الزمالك أو لأي نادٍ رياضي آخر.

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وأكدت الوزارة في بيانها أن ما تم تداوله غير صحيح ويأتي ضمن الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه صورة الوزارة والمؤسسات الرياضية في مصر. وشددت الوزارة على أن دورها يتمثل في دعم الرياضة وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتقديم الدعم الفني والتقني وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

كما أوضحت أن أي دعم مالي يُقدّم للأندية يتم بطريقة رسمية وبشفافية تامة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية دون تمييز. جاءت هذه التصريحات ردًا على ما أثير في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم دعم مالي خاص لنادي الزمالك، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

بهذا البيان، أكدت الوزارة مجددًا التزامها بدعم الرياضة المصرية وفقًا للإجراءات الرسمية واللوائح، حرصًا على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية.

 

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