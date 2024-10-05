الشرقية: تقديم كافة الدعم للإرتقاء بقطاع الزراعة وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين

لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية..

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتى بما يُساهم فى زيادة الدخل القومي.

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة فى الزراعة والري.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعى بتنفيذ ندوة توعوية بالمقر الإرشادى بقرية الزرزمون بمركز ههيا والإدارة الزراعية بالحسينية عن الأهمية الاقتصادية لمحصول الفول البلدى والعائد الإقتصادى له وأهمية العمليات الزراعية وأهم الحشرات والآفات التى تصيبه والمبيدات الموصى بها من قبل الوزارة وطرق العلاج كذلك أهمية دور الإرشاد والمعاهد البحثية للإرشاد فى توصيل المعلومات الزراعية بكافة أنواعها للمزارعين.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أكد على أهمية مبادرة "100 يوم صحة" والتي تعد مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء الدولة المصرية وتمثل ثمرة جهود مبادرات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم مع ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة، موجهاً بضرورة تنفيذ القوافل الطبية بالتنسيق مع مديرتي الزراعة والصحة للوصول إلى مجتمع معافي خال من الأمراض.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، أنه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" قامت المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية علاجية فى إطار حملة "100 يوم صحة" للإرتقاء بصحة المواطن المصري وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة وتلافي الأمراض وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أن القافلة قامت بتوضيح أهداف الحملة والتي تضمنت أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية وأهمية الكشف المبكر كذلك المتابعة في حالة إكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات والتوعية والحد من أسباب إنتشار عدوى الأمراض المعدية كما قامت بالكشف المجانى للأمراض المختلفة للعاملين بمديرية الزراعة وإجراء الفحوصات الطبية المجانية لهم (السكر - الضغط - الاعتلال الكلوى ) بحضور كلا من الدكتورة إسراء حسن، والدكتورة مريم مراد بمديرية الصحة، وأمانى محمد، وهويدا إبراهيم بإدارة الثقافة الصحية.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عمرو رؤوف زكي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية والعسكرية، والمستشار العسكري للمحافظة، وذلك بمكتبه بالديوان العام لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونائب المستشار العسكري، والنائب لطفي شحاته عضو مجلس النواب.

أكد محافظ الشرقية أن نصر أكتوبرالعظيم سيظل دائماً علامة مضيئة فى تاريخ الشعب المصرى وقواته المسلحة، ورمزاً للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة والتضحية بالغالي والنفيس ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية.

وجه محافظ الشرقية التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطاً وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم ومؤكداً أن القوات المسلحة والشرطة هما صمام الأمان للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة الباسلة من كل مكروه وسوء .