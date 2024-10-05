عبدالمسيح بسيط يتصدى لـ«الإلحاد» فى سلسلة كتب جديدة

بتكليف من الكنيسة

قال القمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: إنه يعكف حاليًا على إعداد موسوعة علمية تستهدف مواجهة الإلحاد بالفكر، وطرح التساؤلات.

وأضاف فى تصريح لـ«الوفد» أن الموسوعة التى تضم نحو 10 كتب متصلة تأتى بتكليف من الكنيسة الأرثوذكسية، وفق خطة البابا تواضروس الثانى لترتيب البيت كنسيًا.

وأشار كاهن الكنيسة العذراء بمسطرد إلى أن هذه الدراسة تنطلق من خطورة الإلحاد، وتوغله بين أوساط الشباب، لافتًا إلى أنه يتطلب وحدة وطنية بين المسلمين، والمسيحيين فى مواجهته.

وأوضح أن دراسته تسعى إلى إقناع الملحد بوجود الله عبر طرق عديدة، مشيرًا إلى أن الكنيسة مؤخرًا أضافت بند «الإلحاد» كأحد أسباب الطلاق.

وأردف قائلًا: «يمكن إثباته عقب الزواج عن طريق تصرفات الشخص، وسلوكه، فالملحد يتبنى قناعات غريبة تتنافى تمامًا مع سياقات العقل، والمنطق».

ولفت «بسيط» إلى إنجازه كتابًا ضمن سلسلة «موسوعة مقاومة الإلحاد» تحت عنوان «آدم وحواء حقيقة تاريخية أم أسطورة أم رمز»، مؤكدًا أن الكتاب يرمى إلى إثبات وجود «آدم»، وإبطال دعاوى الأسطورة، أو الرمز كأصل للخليقة.