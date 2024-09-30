الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إسكان البرلمان: التعامل بحزم مع مخالفات البناء الفترة المقبلة

مبنى مخالف
مبنى مخالف

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء مثل فرحة لكل المواطنين في المدن القديمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتعامل مع اللائحة القديمة لقانون 2008 الخاص باشتراطات البناء، ما يؤدي إلى زيادة التشغيل في قطاع البناء، ليس في القاهرة والجيزة فقط، ولكن في كافة المحافظات. 

txt

برلماني يُفجر مفاجأة عن عدد رخص البناء آخر 3 سنوات

txt

محافظ القاهرة يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء ويؤكد: الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات


وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن إلغاء اشتراطات البناء الذي صدر في 2021 هو في صالح الدولة، ودليل على أن الدولة تقيس تأثير القرارات على المواطن، وتلغي القرار في حال عدم تحقيق مصالح المواطن. 
 

وأضاف أن الاحتياج لجراج في المحافظات أقل بكثير من القاهرة الكبرى، نتيجة أن عدد السيارات في باقي المحافظات قليل للغاية، مشيرًا إلى ضرورة أن تلتزم محافظات القاهرة الكبرى بكود البناء والجراحات وفقًا للقانون.

التعامل مع أي مخالفات بشكل حاد الفترة المقبلة

ونوه إلى أن الدولة تستثمر بشكل كبير في قطاع الاتصالات والرقمنة، ولكن التطبيق في الوزارات قليل للغاية، وهذا يرجع إلى وجود مقاومة من قبل الموظفيين في تطبيق الرقمنة، ومحاولة إبقاء الوضع كما هو عليه. 
 

وأضاف، أن تسهيل الحصول على الوحدات السكنية في المدن الجديدة يُقلل من التزاحم في المدن القديمة، ويساهم في حل الكثير من الازمات والمشاكل الموروثة والعميقة المتعلقة بقطاع البناء. 
 

وأوضح أن قانون التصالح سينتهي خلال شهر مايو المقبل، وبعد انتهائه لن يكون أي تصالح، مطالبًا المواطنين بسرعة الانتهاء من التصالح، خاصة وأن الدولة ستتعامل مع أي مخالفات بشكل حاد خلال الفترة المقبلة.

مواد متعلقة

برلماني يُفجر مفاجأة عن عدد رخص البناء آخر 3 سنوات

أماني الطويل: الجيش السوداني يخطط للسيطرة على الخرطوم وينفذ مناهج جديدة

إبراهيم عيسى: "السودانيون زي ما بيتخانقوا في الخرطوم بيتخانقوا في فيصل"

إبراهيم عيسى يطالب بتقليل القرارات الضاغطة على المعيشة: “الدعم زتونة المواطن اليومية”

إبراهيم عيسى: فتح مصر الباب أمام الهجرة غير الشرعية دون ضابط "خطر جبار"

اجتياح بري خلال ساعات.. تطورات الوضع في لبنان بعد اغتيال نصر الله (فيديو)

خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تقديم خدمات جيدة بجانب رعاية محدودي الدخل

محلل سياسي: إيران سلمت رأس نصر الله لأمريكا مقابل صفقة
الجريدة الورقية