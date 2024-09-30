إسكان البرلمان: التعامل بحزم مع مخالفات البناء الفترة المقبلة

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء مثل فرحة لكل المواطنين في المدن القديمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتعامل مع اللائحة القديمة لقانون 2008 الخاص باشتراطات البناء، ما يؤدي إلى زيادة التشغيل في قطاع البناء، ليس في القاهرة والجيزة فقط، ولكن في كافة المحافظات.



وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن إلغاء اشتراطات البناء الذي صدر في 2021 هو في صالح الدولة، ودليل على أن الدولة تقيس تأثير القرارات على المواطن، وتلغي القرار في حال عدم تحقيق مصالح المواطن.



وأضاف أن الاحتياج لجراج في المحافظات أقل بكثير من القاهرة الكبرى، نتيجة أن عدد السيارات في باقي المحافظات قليل للغاية، مشيرًا إلى ضرورة أن تلتزم محافظات القاهرة الكبرى بكود البناء والجراحات وفقًا للقانون.



التعامل مع أي مخالفات بشكل حاد الفترة المقبلة

ونوه إلى أن الدولة تستثمر بشكل كبير في قطاع الاتصالات والرقمنة، ولكن التطبيق في الوزارات قليل للغاية، وهذا يرجع إلى وجود مقاومة من قبل الموظفيين في تطبيق الرقمنة، ومحاولة إبقاء الوضع كما هو عليه.



وأضاف، أن تسهيل الحصول على الوحدات السكنية في المدن الجديدة يُقلل من التزاحم في المدن القديمة، ويساهم في حل الكثير من الازمات والمشاكل الموروثة والعميقة المتعلقة بقطاع البناء.



وأوضح أن قانون التصالح سينتهي خلال شهر مايو المقبل، وبعد انتهائه لن يكون أي تصالح، مطالبًا المواطنين بسرعة الانتهاء من التصالح، خاصة وأن الدولة ستتعامل مع أي مخالفات بشكل حاد خلال الفترة المقبلة.