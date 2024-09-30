مقهور ومجروح .. طوني خليفة يعلق على تطورات الأوضاع في لبنان (فيديو)

علق الإعلامي طوني خليفة، على تطورات الأحداث في لبنان بعد العدوان المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولاء المواطن اللبناني لزعيمه وطائفته وحزبه وليس وطنه

وقال طوني خليفة، في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أنا مقهور ومجروح لأن ولاء المواطن اللبناني لزعيمه وطائفته وحزبه وليس وطنه".

وتابع طوني خليفة: "اليوم لا يوجد اتفاق بين كافة الطوائف في لبنان حتى الآن"، منوها بأن "هناك حالة انقسام على السوشيال ميديا في لبنان بعد اغتيال حسن نصر الله".

وتابع طوني خليفة "الأحزاب في لبنان تعتبر دمار للبنان وكل حزب يبحث عن مصلحة حزبه فقط وليس مصلحة لبنان"، مشيرا إلى أن فكرة الانتماء لأحزاب وليس الوطن في لبنان بدأت منذ الانتداب الفرنسي ".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، بشأن التقارير التي تحدثت عن عملية برية إسرائيلية "وشيكة" في لبنان، إنه على علم أكثر مما قد تعرفون ويريحني وقفها.

وذكر بايدن للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان على علم بتقارير عن خطط إسرائيلية لتنفيذ عملية محدودة، وما إذا كان سيشعر بارتياح إن مضوا قدما بها: "أنا على علم أكثر مما قد تعرفون ويريحني وقفها. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن"، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

احتمال قيام إسرائيل بتكثيف عملياتها ضد حزب الله

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال في وقت سابق، الإثنين، إنه تم إطلاع المسؤولين الأميركيين على احتمال قيام إسرائيل بتكثيف عملياتها ضد حزب الله.

وأضاف المسؤول أن الخطوات الإسرائيلية ستشمل بما في ذلك احتمال القيام بعملية برية.

وكشفت مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية"، الإثنين، أن عملية إسرائيلية برية وشيكة قد تحدث في لبنان.

وذكرت هذه المصادر أن التوغل البري سيسبقه قصف جوي على مواقع حزب الله جنوبي لبنان. وتابعت أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم تفكيك منشآت حزب الله العسكرية في القرى الحدودية".

من جهة أخرى، كشف مسؤول أميركي، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قد تشن قريبا توغلا بريا محدودا جنوبي لبنان.

من جهته، ذكر مسؤول أميركي لـ"سي.بي.إس" أن العملية الإسرائيلية في لبنان قد تبدأ خلال ساعات.

كما أبرزت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع.