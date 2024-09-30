الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

برلماني يُفجر مفاجأة عن عدد رخص البناء آخر 3 سنوات

بناء جديد
بناء جديد

قال النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون البناء لعام 2008 كان ينظم عملية البناء في مصر،  ولكن مجلس الوزراء في 2021 أصدر بعض الاشتراطات لتنظيم البناء، ولم يحدث أي تفاعل من المواطنين مع هذه الاشتراطات.
وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن تراخيص البناء خلال آخر 3.5 سنوات تقدر بـ1500 ترخيص فقط بسبب هذه الاشتراطات الأخيرة ، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى صدور 150 أو 200 ألف ترخيص، وهذا ما يعني أن اشترطات البناء التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أوقفت البناء، ولم تُنظم  البناء في مصر. 

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وأضاف أن التراخيص الصادرة تحتوي على اشتراطات خاصة بإنشاء الجرجات، ولكن للأسف لم يتم التطبيق، مشيرًا إلى أن فكرة تطبيق الرقابة على البناء أمر مستحيل ، وهذا يرجع إلى أن عدد المهندسين في المحليات أقل من ربع العدد المطلوب.

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