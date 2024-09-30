أحمد موسى يكشف رسائل الرئيس السيسي في حوار الأكاديمية العسكرية (فيديو)

علّق الإعلامي أحمد موسى ، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالأكاديمية العسكرية المصرية، وإجراء حوار مفتوح مع عدد من طلاب الأكاديمية قبل حفل تخرجهم الخميس المقبل، قائلًا: «رسائل قوية جدًا».

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، أنه تم التأكيد على أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، وأن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن التطورات على مدار العقود الماضية أدت بالمنطقة إلى مفترق طرق تاريخي، يتطلب من الجميع الحذر والتأني والدراسة المتعمقة قبل اتخاذ أي قرار، مؤكداً أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسباً من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تهدد الأمن الإقليمي بأكمله.

دول المنطقة لها مصالحها التي يجب ألا تتعارض مع بعضها

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الرئيس أكد خلال لقائه على أن دول المنطقة لها مصالحها التي يجب ألا تتعارض مع بعضها، كما نوه إلى أهمية إجراء حوار استراتيجي بينها بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من مقدرات شعوبها.

وأوضح أحمد موسى، أنه تم التركيز أيضًا على أهمية مواجهة السلوكيات غير القانونية التي تسعى لاستغلال المميزات التي تكفلها الدولة لفئات محددة كالسيارات المخصصة لذوي الإعاقة على سبيل المثال.