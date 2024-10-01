التعليم: التقييمات الأسبوعية في مصلحة الطالب ويمكن إلغائها في هذه الحالة (فيديو)

أكد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات والواجبات الأسبوعية والشهرية مفيدة للطالب وأفضل كثيرا من القيام بامتحان واحد في الشهر أو امتحان في الفصل الدراسي، مشيرا إلى أنه في حالة وجود مشكلة من التقييمات أو اكتشاف عدم تحقق أهدافها سيتم إلغائها.

وقال ، نائب وزير التربية والتعليم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه مع أول امتحان شهري،سيكون الوضع أسهل، مؤكدا أن التقييمات هي وسيلة تعليمية أثبتت نجاحها في عدد من دول العالم، ولن تضغط على الطالب لأنها ستجعله متابعا لدروسه أولرا بأول مما يسهل عليه الاحتبار نهاية الشهر ثم امتحان نهاية الترم.

وتابع التقييمات والواجبات الأسبوعية والشهرية، ستكون عبارة عن اختبارات داخل المدارس، وستتكون بنوك أسئلة، وهي جزء من العملية التعليمية من أجل التقييم المستمر للطالب.

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع نسب حضور الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه وزير التعليم بجهود وزارة التربية والتعليم في مواجهة كثافة الفصول الدراسية، والتغلب على مشكلة عجز المدرسين بالمدارس.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تحقيق الانضباط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وزير التعليم العالي يوجه بتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية



وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ضرورة تنفيذ الجامعات خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم الطلاب أصحاب المواهب.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الأنشطة الطلابية تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب في المجتمع.

ووجه وزير التعليم العالي باستمرار الدور الفاعل للجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) من خلال خطط تنفيذية وبرامج زمنية ومؤشرات أداء.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية استمرار الجامعات في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم.

ونوه وزير التعليم العالي بتكثيف تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب حول التحديات المختلفة، وتعزيز الانتماء لديهم، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب؛ لمُواجهة المفاهيم والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

ووجه وزير التعليم العالي بتكثيف تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ لكي يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.

واستمع المجلس الأعلى للجامعات إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، وجاء في مُقدمتها تشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية 2024 (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة)، بحضور لفيف من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة، بالمتحف المصري الكبير.