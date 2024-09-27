الزمالك بطلا لـ السوبر الأفريقي على حساب الأهلي

نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة المقامة الآن على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي.

بينما يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

يخوض الأهلي المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الزمالك المباراة بصفقة بطلا لـ كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين، نظرًا للصراع التاريخي الطويل بينهم.

وتعد مواجهة السوبر الأفريقي المباراة هى الثانية من نوعها بين الطرفين فى نهائى البطولة الأفريقية، إذ كانت المباراة الأولى فى عام 1994، وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 1-0.

وجمع بين الأهلى والزمالك العديد من المواجهات خارج مصر فى أكثر من مسابقة على الصعيد المحلى والقارى، وكانت المباراة الأولى التى جمعت بين الأهلى والزمالك خارج مصر، فى نهائى السوبر الأفريقى 1994، إذ كانت تلك المباراة فى جنوب أفريقيا وانتهت لصالح الزمالك بنتيجة 1-0.