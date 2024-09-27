إصابة 6 عمال في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

شهد طريق القاهره أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية فانوس بدائرة مركز طامية، انقلاب سيارة ربع نقل وتسبب الحادث في إصابة 6 عمال وذلك فى نطاق محافظة الفيوم، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية فانوس بدائرة القسم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أثناء عودتهم من عملهم باحدي المزارع، بسبب السرعة الزائدة واختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق، مما أدى إلى إصابة 6 عمال بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.