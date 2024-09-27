ناصر منسي يسجل هدف التعادل لـ الزمالك أمام الأهلي

نجح الزمالك في إدارك التعادل أمام الأهلي في المباراة المقامة بينهما على ملعب المملكة آرينا في إطار السوبر الأفريقي.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني.

وتعد مواجهة السوبر الأفريقي المباراة هى الثانية من نوعها بين الطرفين فى نهائى البطولة الأفريقية، إذ كانت المباراة الأولى فى عام 1994، وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 1-0.

وجمع بين الأهلى والزمالك العديد من المواجهات خارج مصر فى أكثر من مسابقة على الصعيد المحلى والقارى، وكانت المباراة الأولى التى جمعت بين الأهلى والزمالك خارج مصر، فى نهائى السوبر الأفريقى 1994، إذ كانت تلك المباراة فى جنوب أفريقيا وانتهت لصالح الزمالك بنتيجة 1-0.