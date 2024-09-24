الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية تل غرب نابلس

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

استمرارًا لجرائمه المتواصلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في قرية تل، جنوب غرب مدينة نابلس، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الآليات العسكرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وقد استشهدت أمٌ وأربعةٌ من أطفالها، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة "أبو جزر" في بلدة النصر شمال شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد أم وأربعة من أطفالها، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,467 مواطنا، وإصابة 95,921 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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