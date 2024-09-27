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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صحة لبنان: أكثر من 700 شهيد و2600 مصاب بغارات الاحتلال على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع أعداد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 700 شهيد و2600 جريح .

 

غارات عنيفة على قرى وبلدات جنوبي لبنان

في وقت سابق اليوم الجمعة، شن جيش الاسرائيلي غارات عنيفة على قرى وبلدات جنوبي لبنان، وأفادت مصادر ميدانية لبنانية، بأن الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية بين بعد منتصف الليل وصباح اليوم، شملت ميفدون وجويا والخيام وخربة سلم وقلاويه ومجدل سلم وزوطر الشرقية ( قضاء صور) جنوب لبنان.

 

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على الرمادية وقبريخا وبرعشيت وشبعا وكونين وبيت ياحون وحولا( النبطية).

 

من جانبها، أفادت الوكالة اللبنانية للاعلام، أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة جوية مستهدفا منزلا في بلدة الشرقية جنوبي لبنان.

كما نفذ غارة بين البرج الشمالي والبازورية وغارة على بلدة مجدل زون ( قضاء صور)، وسلسلة غارات على بلدة الغازية ( قضاء صيدا).

 

ويتعرض لبنان خلال الأيام القليلة الماضية لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت القرى الحدودية والبنية التحتية، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، فيما اندفع سكان المناطق المستهدفة في موجة نزوح واسعة.

 

 

 

 

 

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