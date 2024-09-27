كاكا وفييرا: ركلة جزاء صحيحة للأهلي

في تعليق على الجدل الذي أثارته ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، أكد كاكا، نجم البرازيل الأسبق، وباتريك فييرا، نجم فرنسا الأسبق، خلال ظهورهما على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار الحكم الليبي عبد الحكيم الشلماني باحتساب ركلة الجزاء لصالح الأحمر كان صحيحًا بعد التدخل على قدم أكرم توفيق.

رأي الثنائي كاكا وفييرا جاء ليدعم قرار الحكم، الذي أشعل غضب لاعبي الزمالك ودفعهم للاعتراض بشدة خلال المباراة.

ورغم الاحتجاجات الكبيرة من جانب الفريق الأبيض، قال الثنائي أنه بعد مراجعة تقنية الفيديو تأكد صحة القرار.

ويتقدم الأهلي على الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول بعدما سجل وسام أبوعلي الهدف الأول بعد تنفيذه لركلة الجزاء بنجاح.