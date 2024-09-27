الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وصول أبطال أفريقيا لكرة اليد بنادي سموحة

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل اليوم أبطال نادى سموحة لكرة اليد الحاصلين على المركز الأول في بطولة إفريقيا لكرة اليد مواليد 2006 شباب مصر وسط احتفال أولياء الأمور بهم.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي : "عادل أحمد سعد، سيف الدين محمد جلال، عمر مصطفى بركة، محمد أحمد إسماعيل".

وكان أبطال سموحة لكرة اليد قد حصلوا على المركز الأول في بطولة إفريقيا لكرة اليد مواليد 2006 شباب والمقامة في تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر 

يذكر ان مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر يستعد لتكريم الابطال فى احتفالية كبيرة وسط اعضاء النادى 

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الجريدة الورقية