وسام أبو علي أول فلسطينى يسجل فى نهائيات بطولات أفريقيا

سجل وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي رقما قياسيا مع القلعة الحمراء بعد هدفه في شباك الزمالك في السوبر الأفريقي.

وأصبح وسام أبو علي أول فلسطيني يسجل في نهائيات بطولات أفريقيا، مع النادي الأهلي.

وسجل وسام أبو علي هدف الأهلي من ركلة جزاء قبل نهاية أحداث الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس السوبر الأفريقى، على استاد المملكة أرينا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد مواجهة السوبر الأفريقي المباراة هى الثانية من نوعها بين الطرفين فى نهائى البطولة الأفريقية، إذ كانت المباراة الأولى فى عام 1994، وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 1-0.

وجمع بين الأهلى والزمالك العديد من المواجهات خارج مصر فى أكثر من مسابقة على الصعيد المحلى والقارى، وكانت المباراة الأولى التى جمعت بين الأهلى والزمالك خارج مصر، فى نهائى السوبر الأفريقى 1994، إذ كانت تلك المباراة فى جنوب أفريقيا وانتهت لصالح الزمالك بنتيجة 1-0.