الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تضبط سائقين بعد تسببهم في وفاة شخص بمصر الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائقين بالقاهرة لقيامهما بالإصطدام بأحد الأشخاص مما أسفر عن وفاته.

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تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم،  بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية قيادة (أحد الأشخاص) بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائقين) وبمواجهتهما قرر أحدهما بإصطدام قائد الدراجة النارية بالسيارة"ميكروباص – بدون رخص تسيير" قيادته من الخلف مما أدى لسقوطه أرضاً وإصطدمت به السيارة الثانية عقب سقوطه.


و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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