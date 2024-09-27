بـ 21 كيلو.. الداخلية تضبط ديلري الحشيش بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بمدينة بدر بمحافظة البحيرة.



واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن البحيرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بدر، وبحوزتهما (21 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.