الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بحشيش وشابو وهيروين.. الداخلية تضبط أخطر تاجر مخدرات بوادي النطرون

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عنصر جرامى بمركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات "الحشيش والشابو والهيروين".

txt

بـ 21 كيلو.. الداخلية تضبط ديلري الحشيش بالبحيرة

txt

فحص 60 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق

txt

رجال الداخلية يوزعون حقائب مدرسية لطلاب الأسر الأولى بالرعاية

txt

الداخلية تنفذ 86 ألف حكم قضائي خلال يوم

txt

الداخلية تضبط قضايا اتجارعملة بقيمة 10 ملايين جنيه

txt

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة على جانب الطريق بالإسماعيلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن البحيرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط ضبط عنصر  جرامى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون. 

 

وتم ضبط المتهم  وبحوزته 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين - سيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

الجريدة الورقية