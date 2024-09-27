بحشيش وشابو وهيروين.. الداخلية تضبط أخطر تاجر مخدرات بوادي النطرون

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عنصر جرامى بمركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات "الحشيش والشابو والهيروين".

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن البحيرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط ضبط عنصر جرامى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وتم ضبط المتهم وبحوزته 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين - سيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.