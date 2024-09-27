الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

خليها تنضف.. الداخلية تضبط عاطلين ببني سويف ومعهم مخدرات وفردي خرطوش

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ودراجات نارية بدون لوحات معدنية بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف.

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تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن بني سويف لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الواسطى. 

 

وتم ضبط المتهمين  وبحوزتهما 10 كيلو جرام حشيش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات و2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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