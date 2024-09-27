بهيدرو وكوكايين.. الداخلية تضبط ديلر الحي الراقي لتجارة السم الأبيض

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على ديلر الحي الراقي بالتجمع الخامس وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو والكوكايين وأقراص وعقاقير وعملات أجنبية ومحلية.



تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته كمية من المخدرات والعقاقير والأقراص المخدرة.

وتم ضبط المتهم وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الكوكايين وكمية لمادة MDMA المخدرة وعدد من "الأقراص والعقاقير والطوابع " المخدرة ومبلغ مالى "عملات محلية – أجنبية" – ميزان حساس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.