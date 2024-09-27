الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بـ 1.2 ألف عقار إكستاسى.. الداخلية تضبط ديلر مدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على ديلر مدينة نصر وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة ما بين الهيدرو والكوكايين. 

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تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة  لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.. وبحوزته (1,5 كيلو جرام
لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين – كمية لمادة MDMA المخدرة – 1200 قرص لعقار إكستاسى"خبوط" المخدر – سلاح أبيض – ميزان حساس ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
 

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