أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس

استقر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على ملامح تشكيل ريال مدريد في مباراة الليلة المقررة أمام ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام إسبانيول، في الجولة الماضية من الليجا الإسبانية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو.

أبرز تصريحات أنشيلوتي بعد خوض الـ300 مباراة مع ريال مدريد

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سعادته البالغة بخوض مباراته رقم 300 في منصب المدير الفني للنادي الملكي عبر المواجهة أمام ديبورتيفو ألافيس غدا الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لقد حالفني الحظ بتدريب أندية رائعة في ميلان كنت لاعباً ومدرباً، وأكن له مودة خاصة، كذلك لدي مودة خاصة لريال مدريد لأنني سألعب 300 مباراة في أفضل نادٍ في العالم، لقد كان ولا يزال وسيكون أمراً مميزاً أن أدرب هذا الفريق، وإن تدريبه لـ 300 مباراة هو معجزة تقريبا".

وأكد "لا أحدد تاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بي، طالما أنني أحب القيام بهذه الوظيفة، لا أستطيع مقارنة إرهاقي بتعب اللاعبين، ربما أعاني من الإرهاق الذهني، لكني في الواقع لا أعاني منه، لأنني أحب هذا النوع من الضغط، مع ذلك، فإن اللاعبين يعانون من الارهاق البدني وهو مشكلة حقيقية، ليس لديّ تاريخ انتهاء الصلاحية وأود الاستمرار هنا لسنوات عديدة".