أنشيلوتي يعلق على وصوله للمباراة 300 مع الريال

علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لريال مدريد على وصوله للمباراة رقم 300 مع النادي الإسباني خلال السنوات التي قضاها على رأس القيادة الفنية للملكي.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ديبورتيفو ألافيس، حيث قال عن وصوله للمباراة رقم 300 مع ريال مدريد: "بالتأكيد، لا أريد أن أقول إنها معجزة لكنها قريبة من ذلك، لقد كنت محظوظًا بتدريب العديد من الأندية الكبيرة مثل ميلان، لكن الملكي هو الأفضل في العالم".

وعن عدم تلقيه أي خسارة في 38 مباراة متتالية: "لا أعلم، لكن ما أريد قوله إنه ريال مدريد يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة ولم تكن له طريقة لعب واحدة".

وأكمل: "نجد الثغرات في التكتلات الدفاعية، التحولات من الدفاع إلى الهجوم، الاستحواذ، وهذا يمنحنا الكثير في المباريات".

بينما تحدث عن موقف فيرلاند ميندي، فقال: "اللاعب قام بتجديد عقده، نحن سعداء ربما لا يشارك كثيرًا مع منتخب فرنسا ولكنه بالنسبة لنا الأفضل في العالم".