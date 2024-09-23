أنشيلوتي: "ليس هناك موعد نهائي لاعتزالي التدريب"

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على أن ليس هناك موعد محدد لاعتزاله التدريب، بعد الأنباء التي ترددت بشأن اعتزاله تدريب اللعبة.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، فقال: "بالتأكيد ليس هناك موعد نهائي، أحب هذه الوظيفة وإرهاقي لا يقارن بما يشعر به اللاعبين".

وتابع: "ربما إرهاق نفسي لأن هناك ضغوط ومسئولية، لكنني أحب ذلك ولا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية".

وعلق أنشيلوتي على الإصابة التي تعرض لها لاعب برشلونة تير شتيجن، فقال: "اَسف لهذا الأمر، لأنه لاعب مهم للغاية، أحد أفضل الحراس في العالم، أتمنى أن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "عدد الإصابات أصبح كبيرًا ورغم ذلك لا يمكننا فعل أي شيء هذا الموسم، يجب أن نفكر في كثرة المباريات وتأثيرها على اللاعبين".