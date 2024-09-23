فحص أكثر من ٥ آلاف حيوان في قوافل بيطرية وإرشادية في 7 محافظات

نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية قوافل بيطرية وإرشادية في سبع محافظات، تأتي هذه المبادرة بتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتورةسماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وقد شملت القوافل البيطرية محافظات ، سوهاج تم تنظيم قافلة إرشادية في قرية بندار المرمانية ، البحيرة تم تنفيذ قافلة بقرية نبيه ، قنا نُظمت قافلة بيطرية بقرية هو مركز نجع حمادي ، دمياط أقيمت قافلتان بيطريتان بقرية العنانية ومركز فارسكور ، الشرقية نُظمت قافلة في قرية الشوافين مركز كفر صقر ، أسيوط أقيمت قافلة بيطرية في قرية عزبة خلف ، والغربية أقيمت قافلة بقرية دلبشان مركز كفر الزيات ، حيث تم تقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المربين في أكثر من 8 قرى ، وتم فحص أكثر من 5000 رأس من الأبقار، الجاموس، الأغنام، والماعز، بالإضافة إلى فحص طيور التربية المنزلية.



شارك في تنظيم هذه القوافل المعامل فرعية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري وكليات الطب البيطري والإرشاد الزراعي والنقابات الفرعية للاطباء البيطريين.



وقد أكدت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية أن هذه القوافل تأتي ضمن الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربين وتهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود الدولة المصرية للنهوض بالثروة الحيوانية والزراعية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية في إطار تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة .