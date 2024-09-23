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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

بحوث الصحراء يفتتح دورة تدريبية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واشراف حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء افتتح الدكتور عمرو عبد الجواد رئيس شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية  بالمركز فعاليات الدورة التدريبية القطرية بعنوان: "التطبيقات الحديثة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية" بمركز تنمية موارد الوادي الجديد بالخارجة التابع لمركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمشاركة مجموعة من المزارعين وصغار المستثمرين الزراعين بالمحافظة وحضر الافتتاح الدكتور/مجد المرسي- وكيل أول وزارة الزراعة بالوادي الجديد .

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" ان لم تتقدم تتقادم" لقاء للعاملين بقطاع الزراعة بجنوب سيناء

التطبيقات الحديثة لتدوير المخلفات

وذكر الدكتور حسام شومان  مدير مركز تنمية موارد الوادي الجديد أن الدورة هدفت إلى نشر المفاهيم ذات الصلة بالتطبيقات الحديثة لتدوير المخلفات، والتعرف على أحدث المخرجات البحثية والتطبيقية في تدوير المخلفات لإنتاج الأسمدة العضوية، وتقنيات الميكروبيولوجى ودورها في إنتاج كومبوست متعدد الأغراض، وإنتاج المركبات الاقتصادية الهامة من المخلفات الزراعية ( البيوجاز – خل الخشب )، وتنفيذ نماذج عملية لدي المزارعين لتدريبهم على الاستفادة من المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة بتدوير المخلفات الزراعية بدل من التخلص منها بالحرق، بالإضافة إلي التحويل الحيوي للمخلفات الزراعية إلى اسمدة ومحسنات زراعية لتحسين جودة التربة .

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«الزراعة التعاقدية».. ضمان ربح الفلاح وتطوير القطاع

ستتناول الدورة أيضاً دور الهندسة الزراعية في تفعيل التطبيق التكنولوجى لتدوير المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى سماد عضوى ناضج ( كمبوست ) نظرياً وعملياً .

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