الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

11 جريحا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون جنوبي البلاد

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أفادت الصحة اللبنانية في نبأ عاجل نقلته “القاهرة الإخبارية”، عن سقوط 11 جريحا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الأيام الماضية.

 

وشددت الصحة اللبنانية، على ارتقاء شهيد و6 جرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت جرود الهرمل في البقاع الغربي.

الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

استمرار عملية رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية لبيروت والبحث عن 23 مفقودا

 وكانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت إلى 45، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي صباح اليوم، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أنه قد استشهد اثنين وأصيب 3 آخرون في غراتين للاحتلال الصهيوني على بلدتي الماكلية والخيام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الصحة إن الكيان الإسرائيلي شن غارة على بلدة المالكية أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 3 أشخاص بجروح، كما شن غارة أخرى على بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، إلى 46، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد.

وأشارت الوزارة إلى استمرار عمليات رفع الأنقاض من المكان، لليوم الثالث، مضيفةً أنّ الأدلة الجنائية باشرت عملها لتحديد هويات الشهداء الذين عُثر على أشلائهم.

 

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