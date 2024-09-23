إصابة 13 شخص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي

أصيب 13 شخص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 13 شخص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 10 اشخاص في حوادث متفرقة للدراجات النارية بالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، عند دخلة بيهمو، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كما تلقت شرطة النجدة بلاغًا آخر بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية بالطريق السياحي لبحيرة قارون، ووجود مصاب وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان البلاغ وتبين إصابة مواطن وتم نقله الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

كما تلقت شرطة النجدة بلاغا ثالثا بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية بطريق قرية طحاوي بمركز أبشواي ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان البلاغ وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

ووقع حادث رابع لإنقلاب دراجة نارية عند مدخل قرية سنهور بمركز سنورس وتم نقل المصاب الي مستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كما إنقلبت دراجة نارية بطريق سوق الخميس علي الطريق السياحي لبحيرة قارون، وأصيب مواطن وتم نقله لمستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كما أصيب مواطن صدمته دراجة نارية بمدخل قرية أبو عش بمركز إطسا، وتم نقل المصاب الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .