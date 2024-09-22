شعبة البيض تكشف عن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المادة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن البيض ليس سلعة احتكارية، لأنه غير قابل للتخزين، ولا تتوفر فيه أسباب الاحتكار، خاصة وأن البيض يفسد سريعًا في الرطوبة والحرارة المرتفعة.

وأضاف "نبيل"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قطاع الدواجن أو بيض المائدة لا يحصل على أي دعم من الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول توفير الوعاء الدولاري الخاص باستيراد الأعلاف بدون أي دعم على الإطلاق.

وأوضح أن إنتاج مصر من بيض المائدة انخفض بصورة كبيرة خلال أزمة الأعلاف، وهذا أحد أسباب أرتفاع البيض خلال الفترة الأخيرة، ولم يحصل المنتج على أي دعم تعوض خسائره التي قدرت بالمليارات.