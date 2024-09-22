الإثنين 23 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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“صناعة الدواء”: حل 80% من أزمة نقص الأدوية

أدوية
أدوية

أكد الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، أن أزمة نقص الدواء خلال الفترة الأخيرة غريبة على السوق المصري، قائلا: "سوق الدواء المصري دائما متماسك وفي أحلك الظروف والمشاكل مثلما حصل وقت جائحة كورونا مصر كانت من الدول النادرة التي يحدث فيها مشاكل".

وأوضح جمال الليثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن النقص الذى حصل مؤخرا في الأدوية بسبب مرورنا بعامين عجاف من عدم توافر العملة، مضيفا: "بالتالي لم يكن هناك استيراد لمدخلات الانتاج مما ادى إلى أن الرصيد الاستراتيجي من المستلزمات الخام نزل للحدود الدنيا".

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وأشار جمال الليثي، إلى أن أزمة الدولار كانت أحد أسباب مشكلة نقص الأدوية والادوية تحتاج لضبط الاسعار وتم حل 80% من أزمة الادوية في مصر.

 وتابع: "نسبة الأدوية اللى زادت في حدود من 35 إلى 40% رغم أن الدولار زاد 65%، وفي تكلفة للتصنيع وفي سعر بيع ولو ارتفعت التكلفة لازم يواكبه ارتفاع في سعر البيع"، مؤكدا انتهاء الأزمة خلال شهر أو شهرين بالأكثر.

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