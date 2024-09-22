الغرف التجارية تكشف حقيقة زيادة أسعار الخبز المدعم والسياحي بسبب أسطوانات البوتاجاز

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الخبز المدعم أسعاره محددة وأي مدخل يزيد من السعر تتحمله الوزارة وبالتالي سعر الخبز المدعم لم يتغير بزيادة سعر أسطوانات الغاز

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه بالنسبة لمخابز العيش السياحي تستعمل “غاز طبيعي” أو “سولار” وفي الحالتين لم يتغير السعر لأن ما تغير هو سعر أنابيب الغاز المنزلية وليس الغاز المنزلي.

ليس هناك زيادة في الخبز السياحي

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: “بالتالي ليس هناك زيادة في الخبز السياحي أيضا ، مشيرا إلى أن مطاعم زي الفول والطعمية هي التي قد تتأثر والزيادة بنسبة لا تذكر كمدخل للسعر وليس هناك أي مبرر حال ارتفاع أسعار هذه المنتجات مع ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز".

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

أعلنت وزارة البترول عن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري. ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً يوم الأربعاء.



وارتفع ثمن أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما زاد سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، كما سيزيد سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه.

قرار الحكومة بشأن ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز

وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 88 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز.

وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، تقرر الآتي:



(المادة الأولى)

يجدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو التالي:

150 جنيهًا الأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع لمستهلك.

200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرامًا تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.



هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

(المادة الثانية)

على الجهة المختصة -كل فيما يخصه– اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.



ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز في مارس 2024

وفي يوم الجمعة 22 مارس 2024، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك أسعار أسطوانة البوتاجاز بنحو 33% بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.



ووفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا للأسطوانة قبل الزيادة، للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام.

كما تم زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز في مارس 2023 منذ عامًا وتم رفعها إلى 75 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.