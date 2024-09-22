أحمد موسى يشكر محافظ أسوان على الهواء (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر على الهواء للواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان بعد متابعته لتطورات الأوضاع في أسوان.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،مساء اليوم: "هناك متابعة مستمرة من محافظ أسوان للوضع هناك، ويتابع منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلي".

محافظ أسوان تناول كوب مياه من محطة أبو الريش للتأكد من سلامتها

وتابع أحمد موسى: "محافظ أسوان تناول كوب مياه من محطة أبو الريش للتأكد من سلامتها للشرب، و يتابع تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية.



لا تزال أزمة المرض الغامض تسيطر على أسوان، وتزحف ببطء نحو القاهرة. ووسط تباين المزاعم، وانقسامها بين تلوث مياه الشرب وعدوى الكوليرا، حرص اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على تناول كوب مياه من «الحنفية» بمجمع مدارس أبوالريش بحرى للتعليم الأساسى، وهو بؤرة المرض الغامض.

وتفقد كمال، سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد، وزار مجمع مدارس أبوالريش، مشيداً بحرص أولياء الأمور على انتظام أبنائهم فى الدراسة.

كما حرص المحافظ على شرب مياه الصنابير فى أكثر من منزل، مستبعداً المياه المعبأة، ضمن رسالة رسمية تؤكد سلامة مياه الشرب. وتشكل قرية أبوالريش بؤرة القلق مع قرى أخرى، إذ عانى عشرات الأهالى من «مرض غامض» تتمثل أعراضه فى إسهال وقىء وغثيان وارتفاع درجة الحرارة. وامتلأت مستشفيات أسوان، بالمرضى، وسط حالة من الذعر والهلع خوفًا من انتشار «المرض الغامض»، بعد 12 يومًا من الإصابات.

وعلمت «الوفد» أن أغلب مستشفيات المحافظة أصبحت كاملة العدد، من بينها مستشفى الحميات و4 أقسام فى مستشفى الصداقة التخصصى، وكافة الحالات من قريتى أبو الريش والرقبة.

وقال المصدر الذى رفض نشر اسمه، إن مستشفى الصداقة التخصصى يضم 40 حالة داخل 4 أقسام، موضحًا أن الاستقبال به 22 حالة حتى الآن.. وأغلب الحالات من الأطفال والسيدات.

وأضاف المصدر أن الأطفال الأكثر تضررًا، مع وقف إجراء العمليات الجراحية فى مستشفى الصداقة التخصصى، واحتمالية عزلها خلال الساعات المقبلة.

وتحدثت أمانى مأمون محامية، من سكان أبو الريش قبلى، لـ«الوفد» قائلة: نعانى منذ سنوات من مشاكل تلوث المياه، بسبب أن المرشح المغذى لقرى ابو الريش قبلى، بعد مصرف السيل المشهور بترعة كيما، واستمرار نزول مياه الصرف رغم تحصلنا على حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف الصرف بالنيل.. فلم يتم وقف مياه الصرف.

وطالبت مأمون، المسؤولين بضرورة الشفافية وعدم الاستخفاف بعقول الأهالى، وعدم تكذيب أهالى أبوالريش، مضيفة:»الإصابات ظهرت قبل المولد النبوى، و الأهالى كانوا يعتقدون أنها حالة فردية.. لكن مع تكرار الحالات عرفنا أن المسئول الأول عن الإصابات هو تلوث المياه».

وحاول على البدرى، عضو مجلس النواب، امتصاص غضب الأهالى واحتواء الأزمة وقال إنه لا يوجد سبب محدد لانتشار إصابات النزلات المعوية بأسوان خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن التفسيرات ترجح إما حدوث تلوث بمياه الشرب، وهذا ما تم نفيه بعد تحليل مصادر المياه بأكثر من محطة مياه شرب بالمحافظة، وإما بسبب تلوث غذائى أو عدوى موسمية عادة ما تنتشر فى أسوان بهذا التوقيت.

فى القاهرة، لعب كثير من تجار التجزئة على مخاوف الناس، ورفعوا أسعار زجاجات المياه بقيمة جنيهين، إذ استغل كثيرون الأزمة وباعوا كميات كبيرة من المياه بأسعار مرتفعة.