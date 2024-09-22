الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

غسلوا 70 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عصابة تجارة المخدرات بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار وترويج المواد المخدرة. 

 

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إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامي. 

 

وتبين بأن التشكيل العصابي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات)/ و قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الجريدة الورقية