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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لتغيب شاب الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تغيب أحد الأشخاص بالأقصر وضبط مرتكبى الواقعة. 

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بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بلاغًا من ربة منزل  مقيمة بدائرة المركز بغياب نجلها عن مسكنهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإستعانة بالمتغيب فـى أعمال التنقيب عن الآثار بإحدى القرى بدائرة المركز ، وأثناء الحفر إنهالت الأتربة عليه مما أدى إلى وفاته. 

وأضافت التحريات بأن المتهمين قاموا بترك المجني عليه  والإنصرف من محل الواقعة عقب تسوية التربة لإخفاء موقع الحفر وأرشدوا عن محل الواقعة وتم إستخراج جثة المتغيب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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